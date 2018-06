Quatre blessés dans un accident à Pierrafortscha

Dimanche, vers 12h40, un automobiliste de 59 ans circulait de Bourguillon en direction de Marly. À Pierrafortscha, peu avant le lieu-dit Les Rittes, inattentif, il a traversé la voie de circulation opposée, a fait une embardée et a terminé sa course au bas d’un talus, dans le lit d’un ruisseau.

Le conducteur et ses trois occupants, une femme de 39 ans, une fille de 13 ans et un homme de 40 ans, ont été blessés. Ce dernier a été héliporté par la REGA dans un hôpital. Il a ensuite pu regagner son domicile quelques heures plus tard.

Les trois autres personnes, légèrement blessées, ont été acheminés par ambulances dans un hôpital pour un contrôle.

Dépêchés sur les lieux, les pompiers n’ont constaté aucune pollution dans le ruisseau concerné. Un garage de service a pris en charge le véhicule endommagé. (comm./nxp)