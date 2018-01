Réseau pédophile: un Suisse arrêté

Un garçon de 9 ans aurait été mis à disposition des pédophiles contre de l'argent par sa propre mère, une femme de 47 ans du Bade-Wurtemberg, ont indiqué les enquêteurs allemands jeudi à Fribourg-en-Brisgau.

Elle et son compagnon, dix ans plus jeune qu'elle et déjà condamné pour pédophilie, auraient eux-mêmes abusé de l'enfant. Ils l'auraient mis à disposition d'autres hommes sur Internet.

Autres victimes

Le jeune garçon a été pris en charge par les autorités. Il ne serait pas la seule victime dans cette affaire. Les autorités allemandes ont mentionné le cas d'une fillette abusée par son père. Ce dernier a été arrêté.

Huit personnes au total se trouvent en détention dans ce dossier, dont le couple abuseur. Un soldat allemand de 49 ans a été appréhendé en Alsace, un autre de 40 ans dans la région de Fribourg-en-Brisgau, ainsi qu'un Espagnol dans son pays.

Suisse arrêté en Autriche

L'arrestation d'un Suisse âgé de 40 ans dans le Vorarlberg a été confirmée par la direction générale de la police judiciaire à Vienne, sans donner davantage de précisions sur son profil.

Six des suspects sont sous la garde du Ministère public de Fribourg-en-Brisgau. Deux autres ont été appréhendés par les Ministères publics de Karlsruhe et Kiel.

Selon les autorités du Bade-Wurtemberg, il s'agit de l'affaire la plus complexe et la plus grave traitée par ce Land. (ats/nxp)