Retrouvée inconsciente dans le lac de Lugano

Une fillette de six ans a été retrouvée jeudi soir inconsciente dans le lac de Lugano non loin du rivage, à la hauteur de l'embouchure du fleuve Cassarate. Des passants ont secouru la petite Iranienne qui vit à Lugano et immédiatement tenté de la réanimer.

Elle a ensuite été transportée à l'hôpital en ambulance, a communiqué dans la foulée la police cantonale tessinoise. Selon les médecins, son pronostic vital n'est pas engagé. Une enquête a été ouverte afin de déterminer les raisons de cet accident. (ats/nxp)