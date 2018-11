Six morts dans un incendie, une personne arrêtée

Six personnes dont des enfants sont mortes dans la nuit de dimanche à lundi dans l'incendie d'un immeuble à Soleure , qui semble avoir été causé par un mauvais usage d'«articles pour fumeurs», a annoncé la police.

Un habitant a aperçu la fumée dans la cage d'escalier et a donné l'alerte à 02h10. «Plusieurs personnes criaient à l'aide depuis les fenêtres», a déclaré Boris Anderegg, commandant des pompiers de la ville de Soleure.

#Solothurn: Sechs Personen bei Brand in Mehrfamilienhaus in der Nacht auf Montag verstorben.https://t.co/b2dSaUKAHD pic.twitter.com/cUGdcBspmC — Kapo Solothurn (@KapoSolothurn) 26 novembre 2018

Une personne a été arrêtée, a annoncé dans la soirée la police cantonale dans un communiqué. Selon la police, «il y avait plus de 20 personnes dans le bâtiment» au moment de l'incendie, et la plupart d'entre elles ont été évacuées avec l'aide des pompiers. Mais «les secours sont arrivés trop tard pour six personnes, parmi lesquelles des enfants», a-t-elle indiqué. Parmi les rescapés, quatre personnes ont dû être hospitalisées, dont certaines grièvement blessées, a précisé la police.

«Un jour noir pour Soleure»

La présence de morts a été constatée après l'évacuation des habitants. «C'est très pénible pour tout le monde», a encore dit le commandant des pompiers. C'est «un jour noir pour Soleure», a déclaré le maire de la ville Kurt Fluri à la télévision régionale Tele M1.

A leur arrivée, les pompiers ont eu pour priorité d'évacuer les habitants prisonniers de leur logement, en même temps qu'ils ont lutté contre le feu. Les victimes n'ont pas encore été identifiées et cela demandera beaucoup d'engagement, a indiqué à Keystone-ATS Bruno Gribi, porte-parole de la police cantonale.

Pour tous les survivants, un hébergement a été organisé. Tous sont suivi par un psychologue. A l'aube, les pompiers s'étaient rendus maîtres du sinistre. Les habitants des immeubles voisins qui avaient été préventivement aussi évacués ont quant à eux pu terminer la nuit dans leur lit.

Des demandeurs d'asile

Selon les premières conclusions de l'enquête, une «utilisation incorrecte d'articles pour fumeurs» semble être à l'origine de l'incendie qui a ravagé plusieurs appartements de ce petit bâtiment de trois étages, mais la police n'a pas donné plus de précision.

Un employé d'un bureau de poste situé non loin du bâtiment où l'incendie s'est déclaré a indiqué à 20Minuten.ch que des demandeurs d'asile vivaient dans l'immeuble. Selon le gérant d'un café du quartier interrogé par l'AFP, des Erythréens se trouveraient parmi les victimes. La police n'a pas souhaité cependant donner d'informations sur les victimes, soulignant que le travail d'identification se poursuit.

Le Conseil national et le Conseil des Etats ont observé une minute de silence lundi en hommage aux victimes de l'incendie de Soleure. Par la voix de leurs présidents, Dominique de Buman (PDC/FR) et Karimembres des polices municipale et locale et des ambulances ont été mobilisés. (ats, afp/nxp)