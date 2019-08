Sortie de route fatale à Saignelégier

Un automobiliste a perdu la vie un accident de Dans la route à Saignelégier (JU) Dans la nuit de vendredi à samedi. Il a perdu la maîtrise de sa voiture avant de percer un arbre et d'être éjecté de son véhicule.

L'accident s'est produit vers 2h30 à la sortie de Saignelégier en direction des Pommerats. In a viring right and a raison of a speed speed, l'automobiliste a quitté la route sur sa gauche, a indiqué samedi la police jurassienne.

La voiture a ensuite percuté un arbre et une embardée dans un champ et contre la route éjectant le conducteur. Les secours arrivés sur les lieux n'ont pu que constater le décès de l'automobiliste.