Trois chiens tués en avalant des lames de rasoir

C'est un fait divers aussi triste qu'inquiétant que relate le Blick lundi. En effet, la clinique vétérinaire soleuroise Sonnenhof a dû opérer d'urgence trois chiens dans la nuit de vendredi à samedi. Motif: les animaux avaient avalé des cervelas farcis aux épingles et aux lames de rasoir. Les saucisses étaient aussi probablement empoisonnées. Mais la clinique n'a rien pu faire et les canidés sont tous décédés, a-t-elle fait savoir sur Facebook samedi en lançant une mise en garde. Les autorités ont été informées du cas.

La propriétaire des trois chiens, deux bergers belges et un terrier, était encore sous le choc lundi. Et la colère se mêlait à l'incompréhension. «Je ne sais pas pourquoi et comment on peut faire une chose pareille», a-t-elle indiqué à la télévision Tele M1. Elle raconte en effet que les cervelas piégés ont été jetés dans son jardin. Un des chiens a alors immédiatement craché du sang.

La jeune femme de 25 ans veut désormais porter plainte contre l'inconnu. Je veux juste savoir de qui il s'agit, a-t-elle dit. Et surtout comprendre les motivations qui l'animaient pour accomplir un acte aussi cruel.

