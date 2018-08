Un Néerlandais se noie dans la rivière Kander

Un homme a perdu la vie mardi dans la rivière Kander, dans l'Oberland bernois. La victime est un ressortissant néerlandais âgé de 39 ans. Son corps a été retrouvé mercredi après de vastes recherches.

Cet homme a rencontré des difficultés après être entré dans l'eau à la hauteur de la place d'aviation de Reichenbach im Kandertal (BE). Il a alors disparu et n'est plus remonté à la surface. Son corps n'a été retrouvé que mercredi, indiquent la police cantonale bernoise et et le ministère public régional Oberland.

Plusieurs patrouilles de police, des collaborateurs de la police du lac, deux équipes d'ambulanciers, une équipe de la Rega, ainsi que des sapeurs-pompiers ont participé aux opérations de recherches. (ats/nxp)