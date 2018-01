Un car postal bouge tout seul et finit dans une vitrine à Sion

Un car postal stationné à la gare routière de Sion s'est soudain mis en branle mercredi vers 14h30 et a fini sa course contre la vitrine d'un commerce de la gare une vingtaine de mètres plus loin. Son chauffeur était allé se restaurer.

Il n'y avait ainsi personne dans le car, ni chauffeur ni passager, a indiqué à l'ats une porte-parole de Car postal en confirmant une information du site de 20 minutes. La police a ouvert une enquête afin de déterminer pourquoi le véhicule s'est mis en marche. Outre la vitrine cassée, on relève des dégâts au car postal. Un autre bus a dû prendre le relais, occasionnant l'annulation d'une course, a encore confirmé la porte-parole. (ats/nxp)