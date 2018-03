Un chauffeur de chasse-neige se tue à Borgnone

Un conducteur de chasse-neige de 60 ans a perdu la vie vendredi soir dans un accident à Borgnone (TI). Son véhicule a quitté la route et dévalé un talus, puis a fini sa course sur le flanc. La police et les secouristes n'ont pu que constater le décès du sexagénaire.

L'accident s'est produit vers 19h30, mais il n'a été constaté que vers 21h00 par un automobiliste, a indiqué samedi la police cantonale tessinoise. Pour évacuer la victime et le véhicule, les pompiers de Locarno et l'Unité d'intervention technique se sont rendus sur place. (ats/nxp)