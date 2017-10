Un couple de Lausannois agressé en Inde

Un couple de Lausannois a été victime d'une agression sauvage commise par des jeunes gens dans la vieille ville de Fatehpur Sikri en Inde dimanche après-midi. Jeremy C et sa compagne Marie D., tous deux âgés de 24 ans, s'en sont sortis avec des fractures et des contusions, comme le rapporte le Times of India.

Le couple se trouvait à proximité de la gare lorsqu'il a été abordé par un groupe de jeunes qui voulaient faire des selfies avec Marie. «Ils voulaient connaître nos noms et savoir où nous logions à Agra. Ils nous harcelaient et voulaient que nous les accompagnions ailleurs. Comme nous avons refusé, une pluie de pierre et de coups de bâton s'est mise à pleuvoir. Même Marie n'a pas été épargnée.»

La foule filmait l'agression

L'agression a laissé Jeremy avec une fracture du crâne et un caillot cérébral. Un coup sur une oreille a également provoqué une gêne auditive. Quant à Marie, elle a eu son bras gauche cassé et de multiples hématomes. Tous deux ont été transférés dans un hôpital de New Dehli où la jeune femme a été opérée. Le couple ne comprend pas la raison de cette attaque, d'autant plus qu'aucun de leurs biens n'a été volé.

Marie a démenti avoir eu un comportement inapproprié qui aurait pu déclencher l'agression, ainsi que l'a laissé entendre un policier, expliquant que la foule avait ainsi été provoquée. Elle a également déclaré que des voyeurs s'étaient rassemblés sur le lieu de l'agression et qu'ils filmaient tout sur des téléphones portables.

Inquiétude pour le tourisme

Les forces de l'ordre de l'Uttar Pradesh ont arrêté un suspect dans le cadre de leur enquête, rapporte le quotidien Hindustan Times. Il s'agit du frère du principal accusé. Le couple n'a pas voulu porter plainte dans un premier temps et la police a démarré l'enquête de son propre chef.

Les milieux touristiques locaux se disent très inquiets après cette agression, car la région accueille chaque année près de quatre millions de voyageurs. La ministre indienne des Affaires étrangères, Sushma Swaraj, a demandé des informations au gouverneur régional et ses équipes veulent prendre contact avec le couple de jeunes Lausannois.

(nxp)