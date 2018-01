Un couple se rebelle et blesse deux policiers

Deux policiers municipaux ont été blessés à la tête lors d'un contrôle vendredi soir au centre-ville de Zurich. Ils voulaient vérifier l'identité des deux occupants d'un véhicule qui, au passage de la patrouille, se sont mis à gesticuler en direction des agents.

Le couple ne s'est pas laissé faire et a asséné des coups aux policiers. Ceux-ci ont dû faire usage de gaz lacrymogène pour se dégager et appeler des renforts. Ces derniers ont finalement pu interpeller le couple irascible, deux personnes âgées de 28 et 29 ans. Quant aux policiers, ils ont été emmenés à l'hôpital, indique la police zurichoise samedi dans un communiqué. (ats/nxp)