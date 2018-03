Un fou se «balade» peut-être dans les rues

Déjà une semaine qu'il court. Mardi dernier, un individu armé d'un couteau a agressé une nonagénaire à son domicile, entre Annecy et Annecy-le-Vieux. La vieille dame, qui rentrait des courses, a selon toute vraisemblance «été suivie jusqu’à chez elle», précise mardi Le Dauphiné.

Torturé pendant plusieurs longues minutes, la victime a crié tellement fort que ses voisins ont pu venir lui porter secours. «J’ai le double des clés, car nous avons l’habitude de l’aider, raconte l'un d'eux. Quand j’ai ouvert, j’ai vu cet individu qui frappait ma voisine. Il a pris la fuite en me bousculant, mais j’ai réussi à attraper le sac à main de ma voisine pour l’empêcher de partir avec.»

Furieux devant autant de bravoure, l'agresseur s'est littéralement déchaîné et a asséné deux coups de couteau - cou et joue - au sauveur de la personne âgée. «C'était un couteau de cuisine, j’aurais pu y passer», a notamment confié le voisin, finalement tiré du pétrin par sa femme. «Elle m’a vu en sang par terre. Elle s’est jetée sur le fou pour le frapper avec ce qu’elle avait sous la main… un parapluie, qu’elle lui a brisé sur la tête.»

En fuite depuis une semaine, l'homme est recherché par les gendarmes. «J’espère qu’ils vont le retrouver, parce que cet individu est un vrai danger. Avec un peu moins de chance, il y aurait pu y avoir deux morts (...) Elle a failli y passer, et moi aussi». Avant de conclure: «je témoigne pour alerter les gens, pour les prévenir qu’il y a peut-être un fou qui se balade dans les rues et qu’il faut être plus prudent en ce moment.»

