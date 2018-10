Un grill à charbon fatal à la Chaux-de-Fonds

Une femme de 52 ans est décédée à La Chaux-de-Fonds d'une intoxication au monoxyde de carbone. L'autre personne qui se trouvait dans l'appartement a été transportée à l'hôpital.

Deux femmes ont été intoxiquées par des émanations de monoxyde de carbone provenant d'un grill à charbon, lequel avait été rentré au terme d'une grillade, a indiqué mercredi la police cantonale neuchâteloise.

#accidentdomestique mortel à #LaChauxdeFonds. Une personne est décédée suite à une émanation de monoxyde de carbone, une autre sérieusement intoxiquée.https://t.co/u8xvjci3qJ — Police neuchâteloise (@polneuch) October 24, 2018

Le drame a vraisemblablement eu lieu entre le samedi 20 et le dimanche 21 octobre. La centrale d'urgence sanitaire a été avisée lundi que deux femmes se trouvaient en difficulté dans un appartement. Une des deux femmes était déjà décédée à l'arrivée des ambulanciers.

La deuxième personne, âgée de 56 ans, a été médicalisée sur place puis transportée par un hélicoptère de la REGA à l'hôpital universitaire de Genève. Son pronostic vital n'est plus engagé. Une instruction pénale a été ouverte par le procureur de service afin d'établir les causes et les circonstances du drame, mais toute intervention d'un tiers semble exclue. (ats/nxp)