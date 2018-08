Un homme décède au musée de la pharmacie

Un homme a été retrouvé mort vendredi soir au musée de la pharmacie de Bâle. Ce collaborateur de l'institution avait été en contact avec une substance toxique. Les secours sont intervenus en force, mais n'ont pu que constater le décès.

Les accès au musée et les rues adjacentes ont été temporairement bloqués et trois collaborateurs du musée ont dû être évacués. Personne n'a été blessé et il n'y a aucun danger pour la population et l'environnement, a indiqué dans la nuit le ministère public bâlois.

Les autorités enquêtent sur les circonstances exactes du décès, et en particulier la nature de la substance concernée. La police ne dispose d'aucun indice permettant d'évoquer l'intervention d'un tiers ou la thèse de l'accident. (ats/nxp)