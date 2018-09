Un homme retrouvé mort au pied d'une paroi

Un homme de 66 ans porté disparu depuis mardi a été retrouvé mort dimanche près de Vals (GR). Il a chuté d'une falaise.

Un pêcheur a découvert le corps du sexagénaire dimanche au pied d'une falaise, a indiqué lundi la police cantonale grisonne. Son chien gisait mort près de lui.

L'homme était porté disparu depuis mardi. Des membres de la section de Vals du Club alpin suisse et de policiers st-gallois et grisons, ainsi que des hélicoptères de l'armée et de la Rega ont participé aux opérations de recherche. (ats/nxp)