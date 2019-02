Un homme trouve la mort dans un incendie

Un homme de 52 ans est décédé dans l'incendie d'une maison mardi soir à Grosshöchstetten (BE). La victime a été retrouvée sans vie dans un appartement alors que les travaux d'extinction et de secours étaient en cours.

La police cantonale bernoise a été informée peu après 22h45 qu'une maison, composée de plusieurs appartements, était en feu à Grosshöchstetten. A l'arrivée des forces de secours, un important dégagement de fumée et des flammes sortaient du dernier étage du bâtiment, ont indiqué mercredi la police et le Ministère public régional Berne-Mittelland.

Grosshöchstetten: Mann bei Brand in Mehrfamilienhaus verstorbenhttps://t.co/2U7GyFXeDv — Kantonspolizei Bern (@PoliceBern) February 27, 2019

Un corps au dernier étage

Plusieurs habitants de la maison se trouvaient déjà à l'extérieur. Ils ont immédiatement annoncé qu'une personne, également domiciliée dans le bâtiment, était portée disparue. Les sapeurs-pompiers ont finalement pu prendre le contrôle des flammes et éteindre l'incendie.

Pendant les travaux d'extinction, les secours ont trouvé et dégagé le corps d'un homme sans vie au dernier étage. La police cantonale a ouvert une enquête pour clarifier les circonstances de l'incendie.

Six habitants ont été contrôlés sur les lieux par une ambulance. Une personne a été légèrement blessée et a dû être conduite à l'hôpital. Le bâtiment n'est actuellement plus habitable. (ats/nxp)