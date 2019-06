Un kayakiste allemand se noie dans le Rhin

Un kayakiste allemand de 55 ans s'est noyé dimanche dans le Rhin dans l'Oberland grison. Il est décédé sur les lieux de l'accident malgré une tentative de réanimation immédiate.

L'homme était parti de Fuorns (GR) avec un collègue dimanche en début d'après-midi, a communiqué lundi la police cantonale. Les deux sportifs étaient chacun montés dans une embarcation.

A hauteur de Pardé, le kayakiste de tête s'est arrêté pour attendre son camarade, mais ce dernier n'est jamais arrivé. Il est alors revenu en arrière et a découvert son partenaire flottant immobile dans le cours d'eau.

Il a essayé de le réanimer, en vain. Les interventions d'un autre groupe de kayakistes et de la Rega n'ont pas non plus permis de sauver le malheureux. (ats/nxp)