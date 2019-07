Un mobile-home en feu provoque des bouchons

Un véhicule, en feu à Gurtnellen (UR), a semé la pagaille. Les bouchons ont atteint au moins 6 km.

La police uranaise a été alertée peu avant 10 h 30, indique son porte-parole à Keystone-ATS. Il confirme une information révélée par le site en ligne de «20 Minuten». L'origine des flammes, éteintes entre-temps, est encore inconnue. Personne n'a été blessé.

L'intervention des secours, l'évacuation du véhicule sinistré et le nettoyage de la chaussée a nécessité la fermeture provisoire du tronçon autoroutier et du tunnel du Gothard. Le trafic en direction du nord a repris plus rapidement que celui en direction du sud. (ats/nxp)