Un octogénaire arrêté pour un braquage

La police lucernoise a arrêté lundi un braqueur de banque âgé de 80 ans. Il avait commis un hold-up le 29 décembre dernier dans une filiale Raiffeisen, à Meggen (LU). Une part importante de son butin a été saisie.

L'octogénaire a été arrêté sans résistance à son domicile, indique mardi le Ministère public lucernois. Il a avoué les faits. Dix jours plus tôt, il a pénétré, masqué, dans la filiale bancaire et exigé qu'une employée lui remette de l'argent. L'homme n'est pas connu des services de police. Les interrogatoires et l'enquête en cours doivent permettre d'établir ses motivations.

Aucune arme n'est visible sur les images enregistrées par les caméras de vidéosurveillance de la banque lors du braquage. La police n'a, par ailleurs, trouvé aucune arme à feu au domicile du retraité. (ats/nxp)