Un randonneur à ski se tue au Säntis

Un randonneur à ski s'est tué et un autre a été blessé jeudi au Säntis (AI). Ils ont fait une chute de plus de 160 m alors qu'ils se trouvaient près du sommet.

Les deux randonneurs à ski faisaient partie d'un groupe de 12 personnes. Vers 10h12, le Secours alpin suisse a informé la police d'Appenzell Rhodes-Intérieures qu'on lui avait signalé la chute de deux personnes juste sous le sommet du Säntis.

En raison des conditions atmosphériques défavorables, l'hélicoptère de la Rega n'a pas pu se rendre sur le lieu de l'accident. Les secours ont dû emprunter la télécabine jusqu'en haut du Säntis avant de redescendre à pied jusqu'au lieu de l'accident, a indiqué jeudi la police cantonale.

Les sauveteurs ont ensuite remonté le blessé et le randonneur décédé jusqu'à la station de télécabine près du sommet avant de les faire descendre jusqu'à Schwägalp, puis à l'hôpital. Les deux randonneurs à ski sont âgés de 73 et 77 ans et viennent des cantons des Grisons et de Zurich. (ats/nxp)