Un trafic de drogue démantelé

La police cantonale fribourgeoise a interpellé trois trafiquants de drogue suisses et saisi des marchandises représentant un montant total de 100'000 francs pour l'entier de 2018.

Les perquisitions ont eu lieu en janvier, a indiqué jeudi la police cantonale dans un communiqué. Elles ont permis de saisir plus de 370 pilules d'ecstasy, du haschisch, de la cocaïne et du LSD, représentant un montant total estimé à plus de 10'000 francs.

A ce jour, sur l'ensemble de l'année 2018, l'enquête a permis d'établir la vente de plus de 1500 pilules d'ecstasy, 11,4 kg de marijuana, 150 grammes de cocaïne, 150 grammes de haschisch. Une valeur marchande qui est établie à plus de 100'000 francs.

Les trois auteurs présumés ont été interpellés. Il s'agit de deux hommes et une femme, âgés de 35, 23 et 22 ans et domiciliés dans le sud du canton. Deux d'entre eux ont été placés en arrestation provisoire, précisent les forces de l'ordre.

Au terme des mesures de police, les deux individus ont été relaxés, poursuit le communiqué. Ils seront par ailleurs tous dénoncés à différents degrés pour infractions à la loi sur les stupéfiants auprès du Ministère public fribourgeois. (ats/nxp)