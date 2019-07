Un véhicule militaire percute deux voitures

Un véhicule militaire est entré en collision avec deux voitures sur l'A13 lundi près de Bonaduz (GR). Cinq personnes, dont un enfant d'un an et demi, ont été blessées.

Le véhicule militaire roulait en direction de Coire, a indiqué la police cantonale des Grisons. Selon les premiers éléments de l'enquête, il a franchi la ligne blanche et il a percuté une voiture venant correctement en sens inverse.

Le véhicule militaire, un Duro, est ensuite entré en collision avec une deuxième voiture venant en sens inverse. Le camion militaire, qui tirait une remarque, s'est renversé.

Conducteur gravement blessé

Le conducteur de la première voiture, âgé de 36 ans, a été gravement blessé. Sa passagère, âgée de 31 ans, et un enfant d'un an et demi ont été légèrement blessés. Le conducteur et le passager du camion militaire, âgés de 20 et 19 ans, ont été légèrement blessés.

Le conducteur de la première voiture a dû être désincarcéré par les pompiers. Il a ensuite été héliporté dans un hôpital à Coire. Les autres blessés ont été transportés à l'hôpital à Thusis (GR). (ats/nxp)