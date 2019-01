Une altercation vire au drame à Clarens

Un drame est survenu dans un immeuble à Clarens il y a quelques jours, communique la police cantonale vaudoise.

Durant la nuit du mercredi 23 janvier vers 23h40, une altercation entre plusieurs individus a éclaté dans un immeuble de Clarens. Un témoin de la scène a alerté la police qui est rapidement intervenue sur les lieux. À leur arrivée, les policiers ont trouvé un homme grièvement blessé sur le palier.

Les agents ont interpellé trois individus qui se trouvaient sur les lieux du drame et à proximité de l’immeuble: un Belge de 25 ans, un Suisse de 24 ans et un Nigérian de 20 ans. Les trois hommes ont été conduits dans les locaux de la police pour des contrôles et être interrogés.

La personne blessée a été amenée au CHUV où elle a succombé à ses blessures qui ont été causées notamment par un couteau. La victime est un ressortissant nigérian de 27 ans.

Une enquête a été ouverte. (nxp)