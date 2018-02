Une casserole oubliée détruit une cuisine

Mercredi, vers 19h45, le locataire d'un appartement du quartier du Schönberg à Fribourg a mis fin au début d'incendie dans sa cuisine avant l'arrivée des forces de l'ordre. Une casserole oubliée sur une plaque allumée aurait bouté le feu à sa cuisine, explique jeudi la police cantonale fribourgeoise.

Incommodé par la fumée et légèrement blessé, l'homme de 31 ans a été pris en charge par une ambulance et acheminé dans un hôpital, pour un contrôle. Deux autres habitants de l’immeuble, un homme de 45 ans et sa fille de 11 ans vivant dans l’appartement situé au-dessus, sont également concernés par ces examens.

