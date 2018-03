Une fuite de gaz sème la panique dans un quartier

Une conduite de gaz a été endommagée lundi matin lors de travaux près de la gare de Winterthour. La population du quartier a été priée de rester chez elle et de fermer les fenêtres.

Une quantité importante de gaz s'est dégagée, a indiqué la police municipale dans un communiqué. La rue en question est bloquée.

Le trafic ferroviaire n'est toutefois pas touché et la police a indiqué sur Twitter que la situation restait sous contrôle. Le quartier doit toutefois être évité.

Auf einer Baustelle an der Konradstrasse in #Winterthur wurde am Montagvormittag eine Gasleitung angebohrt, worauf «massiv» Gas austrat. Die Polizei fordert die Bewohner auf, Fenster und Türen geschlossen zu halten.https://t.co/ERSHgOyk1n