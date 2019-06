Une menuiserie et une habitation partent en fumée

Une menuiserie ainsi que sa partie habitable ont été détruites par un incendie vendredi à Sornetan, dans le Jura bernois. Plusieurs personnes qui se trouvaient dans le bâtiment ont réussi à échapper aux flammes. Il n'y a pas de blessés.

Les maisons situées à proximité du sinistre ont été évacuées à titre préventif, a indiqué la préfecture du Jura bernois. Plusieurs personnes ont subi un contrôle médical. Les routes menant au village ont été fermées à la circulation durant les travaux d'extinction.

La police cantonale bernoise a été informée vendredi peu après 05h00 qu'une menuiserie et sa partie habitable étaient la proie des flammes. Les sapeurs-pompiers ont réussi à maîtriser le sinistre, mais le bâtiment ainsi que des garages ont été détruits.

Le Care team du canton de Berne et la protection civile ont été engagés aux côtés des différents corps de pompiers et de la police cantonale bernoise. Une enquête a été ouverte pour déterminer les causes de l'incendie et le montant des dommages. (ats/nxp)