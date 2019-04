Vaste trafic d'héroïne démantelé

Un vaste réseau de tafic d'héroïne a été démantelé dans le canton de Berne à la mi-décembre, communique la police cantonale.

Deux hommes ont été identifiés dans ce trafic de drogue. Ils sont fortement soupçonnés de s'être procurés une importante quantité d'héroïne, de l'avoir transformée, stockée et ensuite revendue, principalement dans les régions du Seeland et de l'Emmental, pendant plusieurs mois.

Les deux individus ont été arrêtés dans le cadre d'une perquisition, effectuée sur la base d'observations et d'enquêtes antérieures. Lors de cette perquisition en décembre à Ipsach, la police a mis la main sur plus de neuf kilogrammes d'héroïne ainsi que plusieurs milliers de francs en argent liquide. La valeur marchande de la drogue est estimée à plus d'un million de francs suisses.

Les deux hommes, toujours en détention, devront répondre devant la justice d'infraction grave à la loi sur les stupéfiants.

(nxp)