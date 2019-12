Ado grièvement blessé dans une explosion

Un adolescent de 16 ans a été grièvement blessé samedi après-midi à Wolhusen (LU) lors d'une explosion dans un appartement. L'origine de la déflagration n'est pas encore connue, mais des spécialistes ont saisi des engins explosifs bricolés.

L'incident est survenu vers 13h45 dans une villa mitoyenne, a annoncé la police cantonale lucernoise dimanche. Un jet de flammes s'est échappé d'une fenêtre ouverte, mais il n'y a pas eu d'incendie.

Appelés sur place, les secouristes ont découvert des engins pyrotechniques, des explosifs bricolés et des substances inconnues. Des spécialistes en désamorçage venus de Zurich ont été dépêchés sur les lieux pour saisir ces objets. Ils les ont fait exploser dans la nuit de samedi à dimanche. Les habitants de la villa ont été évacués et on passé la nuit ailleurs.

Une enquête est en cours sur l'origine de l'explosion et les substances découvertes. Outre la justice lucernoise, la police judiciaire fédérale a également été mobilisée. (ats/nxp)