Ados arrêtés pour le vol du fauteuil d'une senior

Suite à une plainte pour un vol de fauteuil roulant électrique déposée en décembre 2018, les gendarmes du poste de Grandson ont interpellé plusieurs mineurs qui ont reconnu avoir commis divers délits dans la région.

En décembre 2018, une personne âgée de 94 ans a déposé une plainte pour le vol de son fauteuil roulant électrique, à Onnens. D’autres plaintes pour des vols divers et des dommages à la propriété avaient été enregistrées auparavant et l’enquête menée par les gendarmes du poste de Grandson a permis d’identifier 8 adolescents âgés entre 13 et 17 ans, habitant tous dans la région.

Dans différentes compositions, ces jeunes ont admis avoir commis ces délits, dont le vol d’une moto de cross, d’un scooter, de plusieurs vélos, d’une tronçonneuse ainsi que des dommages à la propriété et des violations de domicile. De plus, ils ont reconnu des infractions à la Loi sur la circulation routière et à la Loi fédérale sur les stupéfiants.

Une procédure à leur encontre est actuellement en cours par le Tribunal des mineurs.