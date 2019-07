Attaque d'un fourgon blindé près de Lugano

Un fourgon blindé d'une entreprise de transport de valeurs a été pris d'assaut vendredi vers 09h00 devant une banque à Molinazzo di Monteggio, près de Lugano, non loin de la frontière italienne. Les voleurs ont pris la fuite.

Au moins quatre hommes armés ont pris part à l'attaque, a communiqué la police tessinoise. L'un des braqueurs a menacé le chauffeur avec une arme pendant que celui-ci chargeait le fourgon. Ils en sont venus aux mains. Un deuxième malfaiteur a alors pris le volant. Plusieurs véhicules, dont le fourgon avec le chauffeur à bord, ont ensuite pris la direction de la frontière italienne.

La police tessinoise a mis sur pied un vaste dispositif de recherche, en collaboration avec les garde-frontière et les polices communales. Le fourgon et le chauffeur ont été retrouvés sur territoire italien. L'homme n'a pas été blessé. Pour l'heure, la police n'a pas trace du butin et des braqueurs.

Ritrovato il furgone rapinato Il portavalori preso di mira a Molinazzo di Monteggio è stato individuato in Italia con a bordo il conducente https://t.co/NTe5lf2Urb pic.twitter.com/4KzOrezaQZ — RSI News (@RSInews) 5 juillet 2019

(ats/nxp)