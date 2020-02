Un avion biplace s'abîme à l'aérodrome de Rarogne

Un avion biplace s'est abîmé lors de la phase de décollage à l'aérodrome de Rarogne (VS) vendredi vers 15h30. Le pilote et son passager sont indemnes, a indiqué vendredi à Keystone-ATS la police valaisanne, confirmant une information du Blick.

Un petit avion s'écrase près de Rarogne https://t.co/kII4kJGeNs pic.twitter.com/QKYKq7IWWs — Le Nouvelliste (@lenouvelliste) February 7, 2020

Les causes de l'accident ne sont pas encore connues, a indiqué la police cantonale valaisanne à Keystone-ATS, revenant sur une information diffusée vendredi par le Blick.

La police n'a pas non plus d'information sur les occupants de l'avion et sur l'endroit où ils se rendaient. Le ministère public de la Confédération a ouvert une enquête. (ats/nxp)