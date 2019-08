Blessée après une sortie de route à Morat

A Morat, à la hauteur de la Leimera, pour des raisons inconnues, une automobiliste a perdu la maîtrise de son véhicule tôt ce mercredi matin, communique la police cantonale fribourgeoise qui lance un appel à témoin.

Blessée, l'automobiliste de 34 an a été désincarcérée de son véhicule par les pompiers et emmenée en ambulance à l’hôpital. La police cantonale cherche des témoins.

Selon les premiers éléments de l'enquête, la jeune femme a perdu le contrôle de son auto et est entrée en collision avec une balise et un buffet électrique sis sur le côté droit de la chaussée. Suite au choc, la voiture s’est retournée pour terminer sa course sur le toit.

La route entre Salvenach et Morat a dû être fermée dans les deux sens durant un peu moins de deux heures pour les besoins de l’intervention. Une déviation a été mise en place.

La police cantonale fribourgeoise demande à toute personne pouvant donner des informations sur l'accident de téléphoner au 026 304 17 17.