Un chalet part en fumée à Zermatt

Un incendie a ravagé un chalet mercredi soir à Zermatt (VS). Seuls d'importants dommages matériels sont à déplorer, a ajouté la police cantonale valaisanne dans un communiqué.

Le chalet était inoccupé au moment du sinistre et aucune personne n’a été blessée. Les causes de l’incendie sont pour l’heure indéterminées et une enquête a été ouverte