Clocher en feu : la pointe s'est effondrée

Le feu a repris mardi vers 19h00 dans le clocher de l'église réformée d'Herzogenbuchsee (BE). Il a entraîné la chute de la pointe en bois. Le matin, plus de 80 pompiers étaient intervenus et l'incendie semblait sous contrôle vers midi.

La raison pour laquelle le feu s'est rallumé n'est pas encore connue, a indiqué mardi soir à Keystone-ATS la centrale d'engagement de la police cantonale bernoise. Rongée par les flammes, la pointe en bois s'est effondrée sur le toit de la nef, y creusant un trou béant.

Jetzt brennt in Herzogenbuchsee BE auch das Kirchendach: Spitze des Turms eingestürzt. https://t.co/2VXF0mHlDM — 20 Minuten (@20min) December 24, 2019

Mardi soir les pompiers étaient toujours sur les lieux et devraient y rester une bonne partie de la nuit, a précise la police cantonale bernoise dans un communiqué. Aucun blessé n'est à déplorer.

Le feu s'était déclaré mardi vers 08h00. Vers midi le sinistre semblait sous contrôle et aucun blessé n'était à déplorer, avait indiqué la police dans un communiqué. Des hommes étaient cependant restés sur place afin de maintenir une surveillance et s'assurer que l'incendie ne se propage pas au voisinage.

Incendie compliqué

Tel était le principal objectif des pompiers, après l'extinction du feu. Cela dans des conditions pourtant très difficiles, avait précisé un porte-parole des pompiers à Keystone-ATS. Ainsi l'accès à l'édifice était très limité, empêchant par exemple l'autopompe de l'atteindre directement. Et vu la hauteur du clocher, l'échelle des pompiers convenait à peine et il a fallu recourir aux engins de privés.

A cause de la chaleur, il était en outre impossible de pénétrer dans la tour qui a ainsi dû être éteinte uniquement par l'extérieur. En fin de journée encore, l'accès n'était pas possible, selon la police qui ignore pour l'heure les causes de l'incendie, de même que le montant des dégâts.

Afin de prévenir ceux-ci, des hommes de la protection civile et toutes sortes de volontaires ont mis à l'abri une partie du mobilier et autres bien culturels sis dans l'église. En attendant qu'ils retrouvent leur place et que le temple soit à nouveau accessible aux fidèles, les messes et autres manifestations notamment liées aux fêtes de Noël se dérouleront dans la maison de paroisse. (ats/nxp)