Le couple matricide de La Chaux-de-Fonds écope de la prison

Arrivée libre ce mercredi après-midi au Tribunal de La Chaux-de-Fonds (NE), elle en est ressortie condamnée à 5 ans de prison. Mère de six enfants à l’aide sociale, la Genevoise de nationalité chilienne (32 ans) avait été libérée il y a une année en raison d’une tentative de suicide derrière les barreaux, après un peu plus de treize mois de détention préventive.

Devenue aide-soignante en EMS, la trentenaire a été reconnue coupable de complicité de meurtre et de tentative de meurtre - au même titre que celui qu’elle fréquentait depuis huit mois, et dont elle était enceinte le soir du crime (ndlr: la décision d’avorter avait été prise la veille), un dimanche d’octobre 2017.

À la différence près que les 69 coups de couteau ont tous été assénés par le compagnon.

Ce mécanicien sans emploi (33 ans) a mortellement poignardé sa mère sexagénaire à 56 reprises, dont la moitié au niveau du cou, et lui a fracassé le crâne. Celui qui était son beau-père depuis une douzaine d’années (alors âgé de 36 ans) avait quant à lui survécu aux treize coups de lame qui lui avaient été infligés, notamment à la gorge. Le tueur dira aux gendarmes ses regrets de l’avoir «raté».

Le massacre avait eu lieu dans l’appartement chaux-de-fonnier des victimes. Le fils matricide avait décidé de leur ôter la vie après s’être convaincu que le couple voulait s’approprier son garçon de 3,5 ans, dont il avait perdu la garde un mois plus tôt. Les trois juges n’ont cependant pas suivi la procureure Sylvie Favre sur le fait que la Genevoise devrait être juridiquement considérée comme coauteure du bain de sang, estimant qu’elle n’a pas participé «à la décision, à la planification et à l’exécution du plan». Ni sur le fait que le mécanicien - dont le risque de récidive a été jugé élevé - devrait écoper d’une peine plus clémente: 13 ans, assortie d’un internement. Un désaveu pour la magistrate, qui avait requis des peines de 16 ans pour le tueur et surtout 18 ans pour la compagne, demandant à ce que le crime soit qualifié d'assassinat.

En plus d’avoir encouragé son compagnon dans son projet homicide, la trentenaire avait également eu un rôle actif dans l’appartement en cognant la sexagénaire, et en la saisissant momentanément à la gorge pour l’empêcher de crier. Avant de donner un coup de pied au beau-père ensanglanté - alors qu’il était genou à terre -, et de tenter de l’empêcher de fuir.

«On ne peut pas dire qu’elle était aveuglée par la même haine que son ami, mais elle l’a nourrie»

Sans elle, le crime «n’aurait pas eu lieu», avait estimé mardi la représentante du Parquet lors du procès. Une analyse partagée par les deux avocats du tueur - lequel n’a d’ailleurs répondu à aucune question. «On ne peut pas dire qu’elle était aveuglée par la même haine que son ami, mais elle l’a nourrie», avançait la magistrate à l’heure de son réquisitoire. Tout en qualifiant la Genevoise d’«extrêmement manipulatrice et perverse». «Mon client n’oubliera jamais son grand sourire sarcastique tout le long de l'agression», avait lancé en plaidoirie le conseil du rescapé, Me Philippe Kitsos.

Les peines prononcées sanctionnent aussi une effroyable série de comportements violents adoptés courant 2017 par chacun des amants terribles. «Leur relation sulfureuse leur a valu le surnom de «Bonnie et Clyde du Locle», avait indiqué Me Germain Porret, codéfenseur du fils matricide.

Des menaces de mort proférées par le mécanicien contre son ex-épouse, le jour des 3 ans de leur bébé - alors gardé de manière alternée. Quelques semaines avant le carnage, il la tabassera dans un bus chaux-de-fonnier.

«Son compagnon l’a isolée du monde en cassant tous ses téléphones»

Durant ses trois mois de vie commune dans l’appartement de «Bonnie», au Locle, «Clyde» lui fera subir le pire. Dans la rue, en lui tapant la tête contre un immeuble. Dans un parc, en la rouant de coups de pied au visage. Dans des établissements publics, en lui lançant une bière au visage ou en la frappant. Et surtout à domicile, en jetant une porte contre elle, en la rouant de coups de pied alors qu’elle se trouvait à terre, en la prenant par la gorge pour lui cogner la tête contre une fenêtre, et en la menaçant de mort à l’aide d’un couteau - ou lui disant que contrairement à son ex-mari, il était tout à fait capable de la tuer.

«Son compagnon l’a isolée du monde en cassant tous ses téléphones. Elle n’avait plus le droit d’écouter de la musique ou de faire de la pâtisserie, car il avait proscrit le sucre», a détaillé l’un des deux défenseurs de la Genevoise, Me Alain-Edouard Fischer. Et de révéler que sa cliente n’a pas déposé plainte pour son bourreau. Pas même depuis son incarcération, invoquant un «rapport maître-esclave».

C’est dans les cafés-restaurants de la région que «Bonnie» donnait le change. Envers des femmes, le plus souvent, en raison des regards de celles-ci sur «Clyde». Menaces de mort au moyen d’un couteau, tête cognée contre le sol, coups au niveau du buste, cheveux tirés, cou serré…

Recours probable

L’un des beaux-frères du mécanicien se fera quant à lui frapper sur le torse à coups de bottes métalliques.

Les avocats de la défense avaient demandé une peine totale de 5 ans assortie d’un traitement institutionnel pour le fils matricide (plaidant le meurtre passionnel), et une condamnation correspondant aux 12,5 mois de détention préventive pour la Genevoise. Laquelle n’aurait «rien planifié» et même «tout essayé» pour détourner le tueur de son crime.

Tout indique que le Tribunal cantonal neuchâtelois devra également se prononcer sur l’affaire, dans le courant de l’année prochaine.