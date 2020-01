Cycliste tuée dans une collision avec un bus

Une cycliste a perdu la vie dans un accident avec un bus des transports publics à Bâle. Elle a été écrasée par le véhicule.

L'accident s'est produit vers 14h00, a indiqué lundi le département cantonal de la sécurité. La cycliste est entrée en collision avec un bus des transports publics de Bâle-Ville (BVB), elle est tombée et a été écrasée. Elle est décédée sur place.

Bei einem Unfall mit einem Bus in der Feldbergstrasse ist am Montagnachmittag eine Velofahrerin so schwer verletzt worden, dass sie auf der Unfallstelle verstorben ist. Die Verkehrspolizei hat das betroffene Strassenteilstück gesperrt und bittet, die Unfallstelle zu umfahren.