Cyclomotoriste heurté par une voiture à Rapperswil

Canton de Berne Un véhicule a renversé et blessé une femme à Moutier avant de continuer de sa route. La police a ouvert une enquête. Plus...

Canton des Grisons Deux voitures se sont heurtées en ville de Coire (GR) samedi soir. Les dégâts sont importants et six personnes ont été blessées, dont deux enfants. Plus...