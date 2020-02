Il décède à l'hôpital après une violente altercation

Mercredi, un homme de 75 ans qui avait été admis à l'hôpital à Interlaken il y a trois semaines est décédé des suites de ses blessures, selon un communiqué de la police cantonale bernoise. D'après les premiers éléments, ces dernières ont été causées par «l'utilisation massive de la violence» lors d'une altercation dans un appartement à Interlaken.

Les faits remontent au mardi 4 février. Appelés pour une urgence médicale, les forces de l'ordre ont découvert le septuagénaire blessé dans un appartement de la ville bernoise. Il a été transporté en urgence à l'hôpital.

Une enquête a immédiatement été ouverte et un suspect de l’entourage de la victime a été interpellé le jour même. De plus amples clarifications ont révélé que les deux hommes avaient eu une violente altercation plus tôt dans la nuit, dans l'appartement, au cours de laquelle la victime a subi de graves blessures.

L'auteur présumé, un Suisse de 35 ans, a été placé en détention préventive jusqu'à nouvel ordre. Les investigations se poursuivent pour clarifier le déroulement et les circonstances exactes du drame, ainsi que la cause exacte du décès.