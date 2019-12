Deux voitures sur le toit dans le canton du Jura

Vendredi après-midi, deux accidents de la route distincts ont fait deux blessés dans le canton du Jura.

Le premier s'est produit aux alentours de 16h30. Une automobiliste circulait de Beurnevésin en direction de Réchésy lorsqu'elle a perdu la maîtrise de son véhicule après une courbe à droite. Sa voiture a alors traversé la chaussée, quitté la route, puis terminé sa course plusieurs mètres en contrebas, sur le toit. La conductrice, blessée, a été conduite à l'hôpital.

Le second accident a eu lieu vers 17h10. Une conductrice circulait sur l’autoroute A16, entre Bure et Boncourt, avant d'emprunté la sortie en direction du village de Boncourt. Arrivée dans le giratoire donnant accès à la zone industrielle de la Queue au Loup, la conductrice est sortie de la route et a percuté un talus en terre. Suite au choc, le véhicule s’est immobilisé sur le toit. Egalement blessée, l'automobiliste a été conduite en ambulance à l'hôpital de Delémont.

Si l'accident à proximité de l'A16 n'a pas interféré sur le trafic, la circulation a été perturbée pendant deux heures sur la route entre Beurnevésin et Réchésy .