Deux équipes de voleurs de bagages démantelées

Deux équipes de voleurs de bagages ont pu être démantelées. Elles avaient commis plusieurs vols à l'astuce, en bande et par métier entre avril 2018 et juillet 2019 dans les gares et les trains sur les lignes Genève/Lausanne/Montreux et Lausanne/Berne, explique la police cantonale vaudoise dans un communiqué.

Une dizaine de suspects ont pu être identifiés et interpellés après plusieurs mois d’investigations. Il s'agit de ressortissants du Maghreb, pour la plupart en séjours illégal en Suisse. Les malfaiteurs, âgés entre 31 et 45 ans, sont tous des multi récidivistes. Ils sont soupçonnés d’être impliqués dans plus d’une centaine de vols.

Quatre des principaux protagonistes ont pu être interpellés dans la région lausannoise et à Vevey entre janvier et juillet 2019. Il se trouvent toujours en détention.

Les malandrins ciblaient en priorité les touristes étrangers. Ils usaient de plusieurs techniques comme le jet d’argent ou de natel ainsi que la demande de renseignements pour distraire leurs victimes pendant qu’un complice dérobait leurs effets personnels.