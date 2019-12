Une femme retrouvée morte à son domicile

Une femme de 28 ans a été retrouvée sans vie mercredi à son domicile de La Chaux-de-Fonds. La police neuchâteloise a procédé à de multiples actes d'enquête sous la conduite de la Procureure de permanence, laquelle a ouvert une instruction.

Le service forensique et la police judiciaire sont en charge des investigations. Celles-ci doivent établir les causes et les circonstances du décès, a précisé la police dans un communiqué publié vendredi. (ats/nxp)