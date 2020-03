Une ferme agricole part en fumée

Une ferme est partie en fumée mardi soir à Dirlaret (FR), dans le district de la Singine. Le couple propriétaire, des personnes âgées, n'a pas été blessé. Les circonstances de l?incendie ne sont pas connues.

Une enquête est en cours, a indiqué mercredi la police cantonale fribourgeoise dans un communiqué. Rapidement sur lieux, vers 21h30, les pompiers ont dû éviter la propagation de l'incendie vers une grange voisine.

Quant à la ferme elle-même, dont la partie écurie n'était plus utilisée pour le bétail, elle a été ravagée et détruite par les flammes. Au total, une quarantaine d'hommes du Centre de renfort de Guin et des corps de sapeurs-pompiers de Chevrilles-Tinterin et de St-Sylvestre ont été engagés.

Une ambulance a été dépêchée sur place de manière préventive. Les propriétaires, un homme de 75 ans et une femme de 77 ans, qui s'étaient réfugiés chez des voisins, ne sont pas blessés. Ils sont toutefois fortement choqués et ont été relogés chez de la parenté, précise le communiqué. (ATS/nxp)