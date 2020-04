Un incendie ravage un chalet aux Mayens de Nax

Sécheresse Il ne reste plus en Suisse que deux cantons à ne pas souffrir d'un danger «marqué» d'incendie de forêt en raison de la sécheresse. Plus...

Sécheresse La décision a été annoncée ce mercredi et restera en vigueur jusqu'à nouvel ordre, le danger d’incendie étant actuellement de 3 sur 5. Plus...

Thurgovie Des automobilistes de passage ont donné l'alerte après qu'un incendie s'était déclaré dans une étable. L'un d'entre eux a aidé le paysan et une autre personne à évacuer le bétail. Plus...

Zinal (VS) Samedi, la police cantonale valaisanne a repéré un sinistre qui s'était déclaré dans un bâtiment de Zinal (VS). Plus...