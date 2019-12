Malfrats pincés en Italie et remis à la police lucernoise

La police italienne a arrêté trois cambrioleurs moldaves qui ont commis des centaines de vols dans la région de Lucerne et d'Aarau. Les trois hommes âgés de 26 à 41 ans ont été remis à la police lucernoise.

Véritable butin découvert

Les trois cambrioleurs ont été arrêtés par la police des frontières alors qu'ils tentaient de quitter l'Italie pour rentrer dans leur pays, a indiqué la police italienne à l'agence de presse italienne ANSA. Ils étaient recherchés en Suisse depuis longtemps.

La police criminelle lucernoise a collaboré avec la police des frontières à Trieste pour arrêter les trois cambrioleurs. Dans la voiture des trois Moldaves, immatriculée en Roumanie, la police a trouvé des autoradios, des systèmes de navigation, des ordinateurs portables, des téléphones portables, des tablettes, des baïonnettes de fusils d'assaut suisses et des francs suisses.

Maison familiale et entreprise

La police de Trieste a remis jeudi les objets et l'argent aux enquêteurs suisses. Les trois hommes ont été arrêtés en octobre. Ils faisaient partie d'une bande qui a opéré dans les cantons d'Argovie et de Lucerne. Ils cambriolaient essentiellement des maisons familiales et des entreprises. (ats/nxp)