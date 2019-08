Menuiserie en feu: l'enquête est close

L'enquête sur l'incendie d'une menuiserie et d'une habitation à Sornetan (BE) est close, a indiqué jeudi la police cantonale bernoise. La cause du sinistre n'a pas pu être complètement élucidée, en raison de l'importance des dégâts. Mais la piste d'un problème technique est privilégiée.

Le drame a eu lieu en juin de cette année. Une menuiserie, ainsi que sa partie habitable, ont été détruites par les flammes. Plusieurs personnes qui se trouvaient dans le bâtiment avaient réussi à échapper aux flammes. Il n'y avait pas eu de blessés. Les dégâts matériels sont eux estimés à plusieurs millions de francs. (ats/nxp)