Les morsures du malinois sont la seule cause du décès de sa détentrice

Jeudi, le Ministère public fribourgeois dévoilait à «24heures.ch» que la quadragénaire retrouvée sans vie mardi après-midi dans le parc de dressage de chiens de sa propriété d’Auboranges (village sis à la frontière des communes vaudoises d’Oron et de Servion) avait été «gravement mordue» par son berger belge malinois. Et ce à de multiples reprises, en particulier aux avants-bras.

Ce vendredi, le procureur général adjoint Raphaël Bourquin a rendu publics les premiers résultats de l’autopsie. Lesquels permettent d’établir que la mort, survenue par hémorragie, a été causée uniquement par les «multiples et graves» morsures «au niveau des membres supérieurs». Des lésions qui ne sont que «le fait du chien».

Abattu pour avoir mordu sans lâcher prise

Lors de l’intervention de police, mardi peu avant 15h, le malinois de 5 ans -dressé au mordant sportif- était subitement sorti de l’enclos et avait bondi sur une gendarme, lui enfonçant sa mâchoire à un bras sans lâcher prise.

Son collègue de patrouille avait immédiatement réagi en blessant mortellement l’animal à l’aide de son arme de service.

«Tragédie»

«Arrivé à notre domicile vers 15h45, j'ai compris que la vie était partie de votre corps», a écrit ce vendredi le mari de la quadragénaire et codétenteur du chien abattu, sur la page Facebook de l’école d’éducation canine qu’il a créée en 2016. «Tu as as fait ce que tu pouvais pour aider notre Amour mais tu n'es qu'un chien», ajoute le veuf de 55 ans, dresseur depuis une trentaine d’années et éducateur canin agréé par le Service vaudois des Affaires vétérinaires.

«Des investigations, notamment médicales, sont toujours en cours afin de tenter de déterminer les circonstances exactes de la tragédie», conclut le procureur Bourquin dans sa communication du jour.