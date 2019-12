Un motocycliste dégringole des escaliers et se tue

Accident peu banal lundi à Zurich: un motocycliste âgé de 73 ans a perdu la vie après avoir dégringolé les escaliers de l'entrée de service d'un hôtel. On ignore les causes et les circonstances de l'accident.

Les secours ont été alertés vers 11h00 qu'un homme se trouvait sans connaissance au bas des escaliers de service du Crowne Plaza. A leur arrivée et malgré des tentatives de réanimation, ils n'ont pu que constater le décès de la victime, a indiqué la police municipale dans un communiqué. (ats/nxp)