Le pédophile aux 80 victimes écope de 16 ans en appel

«La Cour a retenu que la culpabilité du prévenu est extrêmement lourde, les actes qu’il a commis sur des victimes mineures étant particulièrement odieux.» Sous la forme d’une brève communication écrite notifiée ce mardi en toute fin de journée, le Tribunal cantonal fribourgeois annonce avoir confirmé la condamnation de R. T. à 16 ans de prison prononcée à Bulle en février 2018.

Lundi lors de son procès en appel, cet ancien éducateur de 75 ans (né en Suisse alémanique d’une mère gruérienne et d’un père lucernois) avait fini par sortir de son déni, reconnaissant que ses abus perpétrés sur quelque 80 enfants au sud de Bangkok devaient être qualifiés de pédophilie.

Un aveu de culpabilité qui n’a manifestement pas convaincu les juges cantonaux d’une réelle prise de conscience de la gravité de ses actes. «La Cour a retenu que l’appelant a, durant une dizaine d’années au moins, abusé de nombreux jeunes garçons en Thaïlande», indique le communiqué de justice. «Il les a utilisés pour la fabrication de photographies pédopornographiques, les mettant en scène dans des positions lascives et obscènes. Il a mis ces photos à disposition notamment d’un ami pédophile»

Les concessions faites in extremis par le récidiviste (condamné en 1980 et 1991 pour abus sexuels sur des mineurs) en ne lui ont pas permis d’échapper à la qualification juridique de traite d’êtres humains. Elles ont au contraire été retenues à charge par les magistrats: «R. T. a également admis lors de la séance du 9 décembre 2019 des attouchements sur ces garçons, ainsi que des masturbations mutuelles contre rémunération, ce qui vient corroborer les déclarations de ses victimes. Certains des garçons ont été amenés à Pattaya dans son bar gay pour attirer et fidéliser sa clientèle constituée notamment de pédophiles notoires. Le prévenu a considéré ces jeunes garçons comme une marchandise humaine destinée à être exploitée sexuellement.»

La défense peut encore recourir devant le Tribunal fédéral pour casser ce verdict inédit en Suisse dans la lutte contre le tourisme sexuel à l’étranger.