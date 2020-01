Pincé à 141 km/h sur une route limitée à 80 km/h

Un automobiliste belge de 26 ans circulant avec un véhicule immatriculé en Espagne a été contrôlé en train de rouler à 141 km/h sur une route limitée à 80 km/h vendredi à Montbovon (FR). Une interdiction de conduire lui a été notifiée, a indiqué samedi la police.

L'homme a été interpellé et identifié une heure plus tard à Zweisimmen (BE), a précisé la police cantonale de Fribourg dans un communiqué. Il sera dénoncé à l'autorité compétente. Le procureur a ordonné un dépôt d'amende.

Quant au véhicule, il a été récupéré par sa détentrice, domiciliée en Espagne. (ats/nxp)