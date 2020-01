Pincés à la douane avec trop d'«achats de Noël»

Deux Moldaves se sont illustrés le même jour par des «achats de Noël» spectaculaires et non déclarés aux douanes de Rheineck (SG) et de St. Margrethen (SG). Au total, 164 kg de viande, 236 litres de vin et 32 litres de spiritueux ont été trouvés dans leurs véhicules.

Les faits sont survenus le 20 décembre dernier, précise mercredi à Keystone-ATS un porte-parole de l'Administration fédérale des douanes (AFD). Un minibus conduit par un Moldave âgé de 27 ans a été intercepté à Rheineck en provenance de l'Autriche. Il transportait 98 kg de viande, 181 litres de vin et 24 litres de spiritueux, qu'il avait tenté d'importer illégalement en Suisse.

Pendant ce temps, un homme de 42 ans, moldave lui aussi, était intercepté à St. Margrethen à bord de sa camionnette. Les douaniers y ont découvert 66 kg de viande, 55 litres de vin et 8 litres de spiritueux. Là aussi, la marchandise n'avait pas été déclarée.

Les deux fautifs ont reçu la longue de facture de dédouanement à l'issue du contrôle. Ils risquent en outre une lourde amende de plusieurs milliers de francs, indique l'AFD. (ats/nxp)